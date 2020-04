«La vita è meravigliosa»: l'inno positivo degli Après la Classe con Pau e Drigo dei Negrita, Lele dei Negramaro e tanti amici artisti

È uscito su tutte le piattaforme streaming ed è disponibile per il digital download La vita è meravigliosa, il nuovo singolo nato da un'idea degli Après la Classe che hanno voluto coinvolgere - ognuno dalla sua casa - alcuni amici artisti della scena pop italiana: Pau e Drigo (Negrita), Ale Deidda (Le Vibrazioni), Lele Spedicato (Negramaro), Carmine Tundo (La Municipal), Finaz (Bandabardò), Leo Di Angilla (Jovanotti Band), Mauro Durante (Canzoniere Grecanico Salentino), Attila e Paco. Il brano è uscito per BPM Concerti/Sony Music.

'La vita è meravigliosa' è un inno positivo in questo momento così incerto e di enorme sacrificio a causa della pandemia da COVID-19: il brano ha proprio l’obiettivo di dare conforto in giorni così sciagurati, attraverso la musica che, nonostante abbia sempre cantato la vita, si trova oggi impreparata davanti a una tale emergenza. Proprio per questo, l’intero ricavato del brano sarà devoluto in beneficenza alla Protezione Civile Italiana, che coordina gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale, tramite l’assistenza alla popolazione interessata dal contagio.