Il cantante Alessandro Casillo presenta a Bari il libro «L'età dalla mia parte»: «Racconto la mia verità»

Pienone di fan e appassionati ieri pomeriggio alla libreria La Feltrinelli Village del centro commerciale Mongolfiera S.Caterina, a Bari, per la presentazione di "L'età dalla mia parte", libro che racconta la storia di Alessandro Casillo. Un giovane che a soli 23 anni ha collezionato tantissime esperienze nella musica, dall'esordio su Canale 5 con "Io Canto", alla vittoria a Sanremo Giovani nel 2012 con il brano 'È vero' (non salì neanche sul palco a ritirare il premio perché era passata la mezzanotte e lui non aveva 18 anni), fino al ritorno sulle scene con l'esperienza ad Amici, programma da cui si è ritirato perché «non sarei stato sincero con me stesso andando fino in fondo». Casillo si è raccontato a 360 gradi alla giornalista della «Gazzetta» Bianca Chiriatti, parlando del libro, cominciato a scrivere di nascosto da tutti: «Passavo intere giornate in biblioteca - ha raccontato - e mio padre si chiedeva cosa facessi. Avevo bisogno di stare da solo e buttare fuori tutto». Anche perché nonostante il successo conosciuto da giovanissimo, quella di Alessandro è la storia di un ragazzo 'normale', che a un certo punto ha capito quali erano le sue priorità in quella determinata fase della vita, e ha scelto di accantonare per un po' la musica per diplomarsi e imparare un mestiere: «Ho fatto l'idraulico per tre anni, lavorando in un'azienda. Sono arrivato al colloquio dicendo al mio capo che non avevo alcuna preparazione, ma avevo voglia di imparare. Mi ha preso il giorno stesso. Avrei potuto anche fare carriera lì, ma poi ho deciso di tornare al mio grande amore, la musica». E oggi Casillo ha 23 anni, e tutte le esperienze che ha sulle spalle le ha racchiuse nel volume, edito da DeAgostini, con un'infinita gratitudine ai fan che gli sono rimasti sempre accanto e alla famiglia, mamma, papà e il fratello Michele, che lo accompagna dappertutto. Un libro sincero, in cui racconta la sua storia, ancora tutta da scrivere dal momento che l'età... è dalla sua parte!