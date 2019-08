Carl Brave, Luché, Izi: il Sottosopra Fest nel Salento entra nel vivo

Tre giorni di fuoco per il cartellone del Sottosopra Fest, il più importante festival estivo dedicato alla musica hip hop in tutte le sue forme. Sabato 10 agosto protagonista sarà il live di Luchè che porta il suo “Potere Tour” alla Praja di Gallipoli, domenica 11 è la volta dell’inedito trio composto da Izi, Sick Luke e Speranza che farà esplodere il pubblico in combo sul palco del Pala Live di Lecce. Martedì 13 agosto invece l’ospite principale del Sottosopra Fest sarà Carl Brave, attualmente in radio con “Vivere tutte le vite” in duetto con Elisa e ormai caposaldo della scena indipendente italiana.

Luchè è pronto per tornare a calcare i più importanti palchi d’Italia con il suo “Potere Tour”, Potere è il quarto album in studio del rapper campano, pubblicato il 29 giugno 2018 dalla Universal. Il 24 gennaio 2019 l'album è stato ripubblicato con l'aggiunta del singolo Stammfort, registrato in collaborazione con Sfera Ebbasta ed inserito come terza traccia del disco, con la strumentale del brano curata a quattro mani da Charlie Charles & Sick Luke."Prima volevo soldi, mo voglio il potere" è la frase che più di tutte riassume il disco di Luché; da quando ha intrapreso la carriera solista, infatti, è stato spesso sottovalutato. "Malammore", disco della consacrazione mainstream è da poco diventato disco d'oro e non era facile trovare la formula giusta per superarlo.

Izi è uno dei rapper più talentuosi del momento, fresco di pubblicazione di Aletheia, un album intenso che lo avvicina al cantautorato e che contiene una cover di Dolcenera di De Andrè, omaggio di un artista genovese all’artista genovese per eccellenza. Per Aletheia, Izi ha collaborato con Sfera Ebbasta, Rkomi, Speranza, Heezy Lee e Josh Rosinet. Il terzo album del rapper 24enne è arrivato a circa due anni di distanza da Pizzicato, secondo album ufficiale di Izi che debuttò direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Sick Luke, beat maker della Dark Polo Gang, è uno dei più giovani e prolifici producer e rapper d’Italia. Nato a Londra il 17 agosto 1994 e cresciuto tra Italia e U.S.A., inizia ad appassionarsi al rap ascoltando i dischi del padre, Duke Montana, storico rapper romano. Sick Luke inizia a produrre basi per numerosissimi rapper americani e italiani, diventando oggi uno dei producer più ricercati e di successo: produce per Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Reggie Mills Izi, Ugly God, Yung Bans, Tedua, Emis Killa, Marracash, Enzo Dong, Fabri Fibra, Nessly, Chinx Drugz e molti altri.

Speranza è uno dei rapper più chiacchierati del momento, sbucato fuori dal nulla in seguito al successo di video come “Chiavt A Mammt”, “Spall A Sott 3”, “Givova” e l’ultimo “Manfredi”. Tematiche street, una delivery cruda, un flow che ricorda il rap delle banlieue marsigliesi, tanta grinta e tanto carisma sono gli ingredienti che ne stanno facendo uno dei protagonisti della nuova scena rap italiana. Casertano, ma con una giovinezza vissuta a Parigi, sta conquistando l’ammirazione di molti rapper italiani come Salmo, Noyz Narco, Gué Pequeno, etc. Ospite speciale nella nuova versione di “Cuore Rotto” di Rocco Hunt feat. Gemitaiz.

Dopo aver tagliato il nastro di partenza di Notti Brave a Teatro con le prime date del tour indoor che ha registrato il sold out per tutti gli appuntamenti in calendario, Carl Brave sarà accompagnato ancora una volta dalla sua band: Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna(basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba).

Carl Brave prosegue il tour dopo il suo ultimo lavoro discografico “Notti Brave (After)”, anticipato dal primo singolo estratto “Posso”, cantato con Max Gazzè (disco di platino). L’album è composto da sette tracce che sono il naturale sequel di “Notti Brave”, pubblicato a maggio 2018, entrato al Primo posto della classifica dei dischi più venduti e già Disco di PLATINO (certificato Fimi/GFK), mentre il brano “Fotografia”, singolo di debutto, ha ottenuto la Certificazione triplo platino.

Il festival, che giunge alla sua sesta edizione dopo aver superato, nella precedente, le 20mila presenze, ha in programma più di 10 concerti con vari nomi di punta del panorama musicale italiano e prosegue nel suo intento di dare un’immagine completa della nostra scena urban. Per i prossimi eventi, venerdì 16 agosto Capo Plaza ritorna a Gallipoli per far scatenare tutta la Praja e sabato 17 agosto sarà il neo giudice di The Voice Guè Pequeno, con la vecchia scuola rap italiana, a calcare il palco del Ten di Gallipoli.

Martedì 20 agosto, sempre al Ten, spetta a Rkomi, uno dei giovani rapper più originali e orecchiabili del panorama italiano reduce dall'ultimo disco "Dove gli occhi non arrivano", che contiene la hit radiofonica "Blu" in collaborazione con Elisa, chiudere ufficialmente la sesta edizione del festival.

Come seconda novità della sesta edizione, al fianco dei nomi più forti dell’hip hop nazionale, verrà dato molto spazio anche alla nuova scena, con tanti giovani talenti che, ultimamente, stanno attirando sempre più attenzioni da parte di pubblico e addetti ai lavori. Per questo ad aprire Madman ci saranno Nayt e Massimo Pericolo, mentre sul palco della Dark Polo Gang troveremo anche Gianni Bismark e su quello di Izi il djset del producer Sick Luke.

I biglietti per i live del Sottosopra Fest sono disponibili su Ticketone, CiaoTicket e l’app Ugo fino al giorno dell'evento.

27/07 TEDUA live @ Ten - Gallipoli

30/07 GEMITAIZ live @ Praja – Gallipoli

04/08 MADMAN | Nayt | Massimo Pericolo live @ Praja – Gallipoli

08/08 DARK POLO GANG | Gianni Bismark live @ Ten – Gallipoli

10/08 LUCHÈ live @ Praja – Gallipoli

11/08 IZI | Sick Luke | Speranza live @ Pala Live – Lecce

13/08 CARL BRAVE live @ Pala Live – Lecce

16/08 CAPO PLAZA live @ Praja - Gallipoli

17/08 GUE’ PEQUENO live @ Ten – Gallipoli

20/08 RKOMI live @ Ten - Gallipoli