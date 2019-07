Subsonica: a Melpignano scaletta più lunga per festeggiare i 20 anni di Microchip Emozionale

L'appuntamento è per il 14 agosto a Melpignano (Le) nel piazzale dell'ex Convento degli Agostiniani, dove i Subsonica porteranno una tappa del loro "8 Tour" (che prende il nome dall'omonimo album uscito a ottobre scorso). I biglietti sono già in vendita su Ticketone. E il concerto di Melpignano della band di Samuel, Boosta, Max Casacci, Ninja e Vicio, è una delle quattro tappe speciali (insieme a Torino, Taormina e Roma) che avranno una scaletta costruita ad hoc per festeggiare i 20 anni di uno dei loro album più fortunati, Microchip Emozionale: infatti grande spazio sarà dedicato ai brani di quel disco, da cui furono estratte - tra le altre - Tutti i miei sbagli, Discolabirinto, Strade.

Dopo due anni di progetti solisti, i componenti della band sono tornati insieme con l'album 8, in cui hanno coinvolto per un featuring anche Willie Peyote. La tappa di Melpignano è organizzata da Mollyarts live e Vertigo. I biglietti sono in

vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e il

management si riserva il diritto di negare l’accesso. Maggiori informazioni su prezzi e dettagli di ogni data su

http://www.vertigo.co.it/ ).

CALENDARIO DATE ESTIVE:

17.07 Roma, Rock In Roma c/o Ippodromo Capannelle

18.07 Napoli, Arena Flegrea

26.07 Foggia, Alibi Festival

28.07 Taormina (Me), Teatro Antico

02.08 Castellano (Tn), Castlefolk

08.08 Terracina (Fr), Anxur Festival - Arena il Molo

09.08 S. Benedetto del Tronto (Ap), Porto

10.08 Loano (Sv), Piazza Italia

14.08 Melpignano (Le) Largo Ex Convento Degli Agostiniani – SPECIALE MICROCHIP EMOZIONALE

23.08 Brescia, Onda D’Urto Festival

02.09 Prato, Piazza Duomo

06.09 Mondovì (Cn), Wake Up Festival