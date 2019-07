Barletta aspetta Fiorella Mannoia: «Voglio fare concerti incentrati sulle emozioni»

Farà tappa a Barletta il prossimo 25 agosto nel Fossato del Castello il "Personale Tour" di Fiorella Mannoia, ripartito lunedì 8 luglio dal Teatro Romano di Verona. Uno spettacolo in cui una delle voci più belle del panorama italiano presenta dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “Personale” e i suoi più grandi successi. Ad accompagnarla sul palco ci sono Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).

«La fase della scaletta del tour è sempre la più difficile - racconta Fiorella - perché bisogna scegliere cosa far ascoltare del nuovo disco e allo stesso tempo i pezzi del passato, cercando di accontentare tutti. Voglio fare concerti come sempre incentrati sulle emozioni. Voglio che la gente sia contenta di essersi divertita ed emozionata». È felice di come è iniziato questo tour: «Abbiamo avuto teatri esauriti mesi prima, e sembra che lo saranno anche i prossimi. È stato un disco fortunato, sono orgogliosa e felice. Sono in un momento molto positivo.”

E "Personale" è anche una dedica speciale: «A Pippo Caruso, musicista, maestro, gentiluomo e Amico. Con Pippo avevo lavorato a tre brani e tre arrangiamenti per il disco di Lucio Dalla. È sempre stato sottovalutato ma nessuno ha mai capito la sua grandezza. Metteva una tale passione che mai ho visto in un uomo della sua età».

(foto pagina Facebook Fiorella Mannoia)