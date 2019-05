Fiorella Mannoia: il 25 agosto torna in Puglia a Barletta, un video per i fan

Dopo il grandissimo successo della data barese del Personale Tour di Fiorella Mannoia, che ha fatto tappa al TeatroTeam lo scorso 25 maggio, la rossa più famosa della musica italiana tornerà in Puglia per altre due date, l'11 agosto in Piazza Duomo a Lecce, e il 25 agosto nel fossato del Castello a Barletta (Bt). E proprio ai fan barlettani ha voluto regalare un breve video per invitarli al concerto. I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati.

Intanto prosegue il successo di “Personale”, il nuovo album di inediti uscito lo scorso 29 marzo, che l'artista descrive come una «piccola e umile “personale”». A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

«Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni – racconta Fiorella – io ho scoperto da poco quella della fotografia. Per questo ho voluto abbinare ad ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni».