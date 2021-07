Da Taranto a Roma: l'esposizione dell'artista Tagliente è un inno alla vita «green»

TARANTO - Back to green life. Ritorno alla vita “verde”. E’ questo l’urlo artistico lanciato dalla tarantina Gioia Tagliente che fino al 7 luglio sarà in esposizione con la sua opera in una collettiva sociale presso la Galleria Area Contesa di via Margutta 90, sulla storica strada degli artisti nel cuore di Roma. La mostra è promossa dal network Pitturiamo.

Dopo oltre un anno di pandemia, il dipinto dalle dimensioni 100x100 realizzato da Tagliente vuole sottolineare la stretta connessione che intercorre tra gli uomini e l’ambiente che ci circonda. Di forte impatto i colori, stesi con pennellate brevi e violente, ben definite, con il fine di creare sfumature multiple fatte di tonalità calde che vanno dal blu, all’ottanio, passando dal giallo, rosa, bianco e oro con spruzzate di verde che richiamano la natura e le sue infinite declinazioni. La pennellate oblique con tonalità forti sono in prevalenza centrali, circondate da luminosità, come fosse un cielo al cui interno si sviluppano i colori, in cerca di un equilibro tra ombra e luce.

L’opera di Tagliente al suo interno racchiude tre parole nascoste: “courage”, “resilience” e “dream” per dire che ci vuole coraggio e resilienza per realizzare i propri sogni e rompere i muri dell’ignoranza.

“Abbiamo vissuto un periodo di restrizioni a causa del Covid-19 che ci ha insegnato molto, da cui trarre un’importante lezione di vita - spiega Tagliente -. Tornare al sociale vuol dire rispettarsi di più, avere maggiore cura del prossimo, della società, dell’ambiente in cui viviamo”. Gioia Tagliente è un’artista contemporanea. Ha 36 anni, vive e lavora a Roma. È giornalista professionista e ufficio stampa, laureata in scienze giuridiche e specializzata a Londra in giornalismo, presso la London School of Journalism. Dipinge da sempre, da quando era piccola. Ama i colori e la loro fusione. Ed è proprio dall’incontro delle miscele che trae spunto la sua originalità.