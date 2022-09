Cerignola frena il super Catanzaro e Taranto vince per la prima volta

Audace Cerignola e Virtus Francavilla, nella quarta fila della C, sono le due squadre che guidano il «plotone» apulo lucano della C. Nella quarta giornata di campionato la formazione di Michele Pazienza ha l'onore di fermare l'«alta velocità» del Catanzaro, che proveniva da tre vittorie di fila, inchiodandola al pareggio in fotofinish sul «binario» del Cerignola. Al 95' la rete di Pontisso che cristallizza il match sul 2-2.

Vittoria-riscatto del derby di Foggia per la Virtus Francavilla, che con l'1-0 punisce il Gelbison, lasciandolo in penultima posizione. Finalmente il primo squillo del Taranto dopo tre ko di fila. La formazione rossoblù trova la vittoria «santa» nel calice del derby con la Fidelis Andria, che resta a 2 punti, scavalcata proprio dagli jonici. Pari intenso invece dal derby lucano-pugliese di Potenza dove il match col Foggia finisce 1-1. Scivolata del Monopoli sul rettangolo duro della Juve Stabia. Altra scoppola subita, tra le proprie mura, dal Picerno per mano della Turris.

Serie C, girone C: i risultati della 4^ giornata



Audace Cerignola-Catanzaro 2-2

11' Biasci (C), 15' Malcore (A), 89' Coccia (A), 95' Pontisso (C)

Avellino-Messina 2-1

23' Dall'Oglio (A), 28' Catania (M), 64' Russo (A)

Crotone-Monterosi 1-0

41' Chiricò

Juve Stabia-Monopoli 2-0

10' Caldore, 35' Silipo

Latina-Giugliano 2-2

13' Iglio (G), 30' Piovaccari (G), 73' e 79' Fabrizi (L)

Picerno-Turris 0-1

48' Maniero

Potenza-Foggia 1-1

5' Caturano (P), 59' Schenetti (F)

Taranto-Fidelis Andria 2-1

58' Candellori (F), 61' e 80' Guida (T)

Virtus Francavilla-Gelbison 1-0

1' Patierno

Viterbese-Pescara 0-1

65' Cuppone

La Classifica del girone C

Crotone 12; Catanzaro e Turris 10; Juve Stabia e Pescara 9; Virtus Francavilla e Audace Cerignola 7; Monopoli 6; Giugliano 5; Monterosi, Potenza, Avellino, AZ Picerno, Latina e Foggia 4; Taranto 3; Fidelis Andria, Viterbese e Gelbison 2; Messina 1.

Il prossimo turno, 5°, sabato 24 settembre, ore 20.30

Catanzaro-ACR Messina, Fidelis Andria-Picerno, Foggia-Pescara, Gelbison-Taranto, Giugliano-Turris, Juve Stabia-Viterbese, Latina-Avellino, Monopoli-Audace Cerignola, Monterosi-Virtus Francavilla, Potenza-Crotone.