Brindisi Basket, e ora si sogna

Brindisi - E l'Happy Casa comincia a sognare. La città si è addormentata e risvegliata indossando i panni della capolista della serie A di basket. Un fatto storico, una novità senza precedenti. La lezione impartita a Milano nel faccia a faccia di ieri sera, ha lanciato in orbita il team-orchestra del presidente Marino. Non c'era Vitucci in panca, bloccato dal Covid, ma il suo assistente Morea ha diretto la sinfonia alla perfezione. Una squadra così adesso ha un solo dovere: quello di non porsi limiti. Il Brindisi Basket gioca deliziosamente bene, non ha paura, vola sulle ali dell'entusiasmo. Mercoledì si torna sul parquet, a Pesaro, turno infrasettimanale. Per continuare a coltivare un sogno che, da queste parti, nessuno pronuncia...