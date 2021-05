Bari - Il Bari liquida il Foggia 3-1 e si qualifica per la fase nazionale dei playoff di Serie C. Partita mai in discussione. Biancorossi a segno con D'Ursi (25'), Marras (39') e ancora D'Ursi (56'). Per i dauni rete del 2-1 siglata da Di Jenno al 53'. Il Bari tornerà in campo domenica, quando si avvieranno gli ottavi di finale. Partite di andata e ritorno.