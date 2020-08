Cerignola, Conte visita bene confiscato alla mafia: «Lo Stato c'è»

«Lo Stato c'è per contrastare il fenomeno dei prestanome e delle intestazioni fittizie». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in visita a Cerignola (Foggia) ad un bene confiscato alla mafia rispondendo alla domanda di uno studente circa il pericolo che questi beni anche dopo la confisca, possano tornare in possesso della criminalità organizzata. Con Nicola Morra, il presidente Conte ha assicurato un impegno con misure sempre più incisive contro la longa manus della mafia.