Bari, i matrimoni approdano nelle realtà virtuali in 3D

BARI - Una fede che cerca, che pensa, che riflette: questa responsabilità diviene nel Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (Meic) un itinerario concreto di animazione culturale della città dell’uomo, caratterizzata da una pluralità di saperi e di competenze professionali. Per la prima volta il mondo ecclesiastico aprirà un dialogo sul tema del metaverso, con i relatori della società di pubbliche relazioni ed eventi (InsightPR) con sede a Trani, la prima società in Puglia ad essere strutturata e già operativa nel mondo del metaverso, grazie alla ceo Luisa Colonna (promotrice di questa idea) e al prof. Gianni Spadaveccia (esperto di metaverso). Domani 3 marzo - con inizio ore 19 – se ne parlerà in un webinar (https://meet.google.com/xhe-awgf-hnx).

Ma cos’è il metaverso? Sappiamo che l’interesse per spazi ed esperienze virtuali è cresciuto negli ultimi anni, in modo particolare in Italia. E’ come voler definire la parola “internet” negli anni Settanta, quando era in atto un cambiamento sociale e da pochi compreso. Il metaverso è la nuova realtà in 3D, integrata al mondo reale, in cui all’interno di una comunità virtuale gli utenti si rappresentano nella forma digitale e tridimensionale di Avatar, veri e propri “digital twin”. È la nuova scommessa tecnologica. Si tratta di terreni virtuali, dove creare negozi, palazzi, monumenti, organizzare mostre, concerti ed eventi.

E’ in questa cornice che si inserisce la proposta di sperimentare per la prima volta in Italia, con particolare riferimento alla Puglia, il Metaverse Wedding Destination. In America e in India il fenomeno è già presente, e si sta sviluppando sempre di più. Si parla del nuovo trend e questo è il futuro nel mondo del marketing. In Puglia, a Trani nasce la prima società di pubbliche relazioni (InsightPr), che organizza eventi utilizzando la realtà del metaverso.

Prova dell’interesse che il territorio sta già esprimendo, è la partecipazione spontanea del Meic di Bari con l’organizzazione di un webinar nazionale sul tema del metaverso. Due realtà territoriali, InsightPr di Trani e il Meic di Bari, intendono dialogare insieme intorno al tema del Metaverso nell’ottica comune di promuovere il territorio.