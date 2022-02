Torchiarolo, in fiamme deposito edile all'aperto: intervengono i vigili del fuoco

Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta alle 4 del mattino con due automezzi a Torchiarolo, in via Giuseppe Verdi, per un incendio in un deposito edile all'aperto. In fiamme materiale per edilizia, tra legname, impalcature e altro. Sul posto anche i Carabinieri.