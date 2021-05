Brindisi, maxisequestro di droga dall'Albania

Brindisi - Droga del valore di 4 milioni di euro è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Brindisi. Il carico è stato scoperto su un'imbarcazione intercettata a sud di Brindisi e inseguita da una vedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Bari in collaborazione con le unità navali del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto. I finanzieri hanno scoperto a bordo, nascosti in un doppio fondo, circa 400 chili di marijuana e 100 grammi di hashish che al mercato clandestino avrebbero fruttato quasi 4 milioni di euro. L’imbarcazione di circa 6 metri, è stata sequestrata. In manette lo scafista, un cittadino albanese.