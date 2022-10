Quel luogo ameno sul lago di Garda

Boccaccio definiva locus amoenus quello spazio fuori dal tempo e dal mondo in cui i personaggi del Decamerone stemperavano il dramma della peste attraverso la narrazione. Il «luogo ameno» evoca sempre qualcosa che sa di bellezza: è un posto che ha a che fare con l’anima, che suscita emozioni indescrivibili ogni volta che lo si ritrova fisicamente.

È la definizione perfetta per la locanda San Vigilio, resort collocato sull’omonima Punta con una vista eccezionale sul lago di Garda, dal 1540 proprietà dei conti Guarienti di Brenzone, legati da parentela alle case reali Savoia, d’Assia e di Windsor (il giovane Bartolomeo era tra i nobili invitati al matrimonio di William e Kate..). Ancora oggi i discendenti della famiglia veronese vivono nella villa edificata vicino alla struttura alberghiera.

Proprio su questa sorta di penisola che si trova all’estremo ovest del confine della regione, si affaccia un piccolo borgo del Quattrocento che un tempo ospitava i viandanti che dovevano recarsi dalla sponda bresciana a quella veneta del lago.

Oggi è un resort di lusso che gode di un parco di oltre 20mila metri con piscina, spiaggia e baia privata (detta delle Sirene), del corpo alberghiero e di un ristorante che ha fatto storia. Negli anni Venti fu il celebre cuoco inglese Leonardo Walsh, frequentatore del jet set dell’epoca, a prendere in mano la gestione della Locanda rendendola punto di ritrovo di aristocratici, reali, politici di rango e star internazionali. Winston Churchill passò di qui, ma anche Lawrence Olivier, Vivien Leigh e Gabriele D’Annunzio.

«Il merito è più del luogo che nostro. Un luogo magico, evocativo, che rapisce. Ha quel che di strano, difficile da definire, un’atmosfera particolare. Qui sono venuti personaggi di grandissima fama, pensiamo allo zar Alessandro II, a Napoleone III. Dopo 600 anni di storia, una volta che si raggiunge la nostra locanda, la sensazione che si prova è sempre la stessa. A Punta san Vigilio è come essere sospesi nel tempo». Lo dice il conte Agostino Guarienti di Brenzone con sobrietà aristocratica. Del resto tra gli ospiti di maggior spicco ha avuto anche re Carlo d’Inghilterra, estimatore della bellezza naturale e del senso di pace che si respira a San Vigilio.

Che cosa nasconde di così irresistibile la locanda? «Sa, è come un luogo di culto che la gente deve andare a trovare. Certo tutto deve essere perfetto, noi con i nostri figli teniamo la proprietà bene, cerchiamo almeno di farlo. Ma a dire il vero non ha nulla, ma proprio nulla di ricco.. Le camere, gli spazi che si condividono, sono del tutto normali.. Se pensiamo a Palazzo Colonna a Roma, è chiaro che siamo di fronte ad una bellezza stupefacente. Con opere di enorme pregio, saloni, affreschi. È qualcosa di spettacolare. Da questo punto di vista San Vigilio davvero non ha nulla di così prezioso, è tutto in ciò che si vede. È la sua storia che lo fa ricco. Chi viene da noi – aggiunge il conte Guarienti – lo fa per ritrovare un luogo dell’anima, in qualsiasi periodo dell’anno».

Domandiamo al conte se prevede progetti o novità per la locanda..

«Non tocchiamo nulla. Non intendiamo modificare – spiega - Io sono della teoria di avere il ruolo di un custode. Semplicemente, devo mantenere tutto così come è. A cambiare si sbaglia sempre. Spero anzi che il prossimo “custode” faccia proprio come me».