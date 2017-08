BARI - «E' un ulteriore strumento di supporto per molte aziende olivicole la delibera di giunta con la quale la Regione Puglia ha stanziato 5 milioni di euro per allungare i mutui e dare, quindi, respiro alle aziende olivicole in grave crisi di liquidità». Lo afferma in una nota il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, commentando la decisione della giunta regionale di stanziare 5 milioni di euro per le aziende agricole che stanno combattendo in Puglia con il batterio della Xylella.

«Si tratta di un Fondo di rotazione - sottolinea Coldiretti - che consente un periodo massimo di allungamento del mutuo pari al 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento e non superiore ai 4 anni, a valere sulle risorse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), utili a garantire un riequilibrio economico e sociale. E’ una risposta concreta del presidente Emiliano e dell’assessore regionale all’Agricoltura Di Gioia alle nostre sollecitazioni, dopo gli scambi con l’ABI che aveva bisogno di un basamento legislativo regionale per dare corso alla moratoria. E’ innegabile e incalcolabile il danno che il comparto sta subendo da ormai più di 4 anni, a causa della devastazione che il batterio Xylella fastidiosa sta provocando nell’intera provincia di Lecce e in buona parte delle province di Brindisi e di Taranto».

"Attendiamo, inoltre, che la Regione Puglia dia corpo e sostanza finanziaria al fondo costruito - incalza il Direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti - in fase di assestamento di bilancio in Consiglio regionale che ha aperto anche alla discussione con l’UE per il regime de deminis. L’aver stanziato solo 100mila euro è stato un primo step propedeutico ad avviare la moratoria di mutui e crediti bancari e ora va dato corso senza indugio al preannunciato protocollo d’intesa tra Regione Puglia e ABI, per la moratoria ex legis di 12 mesi di sospensione dei pagamenti e la copertura degli interessi, garantita dall’intervento regionale, e per valutare la possibilità di procrastinare la scadenza dei mutui in essere, consentendo in questo modo di rendere meno pressante il pagamento delle rate».

«E' in fase di conclusione - sottolinea l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Leonardo di Gioia - la pratica per l’assegnazione delle risorse previste dalla Decreto di declaratoria del carattere di eccezionalità per i danni causati dalla Xylella fastidiosa in Puglia. Dopo la pausa ferragostana inizierà, difatti, l'istruttoria delle domande pervenute ai Comuni competenti per accedere ai contributi previsti dal Decreto. Sono, quindi, disponibili ancora pochi giorni perché le Amministrazioni comunali concludano finalmente la fase di inserimento dei dati dei fascicoli aziendali su portale regionale dedicato, in mancanza della quale non si potranno assegnare i contributi previsti. Nel caso le cose procedano cosi come previsto si dovrebbero pagare i beneficiari entro i primi di settembre». "Saranno risarciti - ribadisce di Gioia -, come previsto dal Fondo di Solidarietà nazionale, quei proprietari che avranno dimostrato una perdita non inferiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile». Un’ulteriore richiesta di estensione dello stato di calamità per gli anni successivi al 2015 - ricorda l'assessore regionale pugliese - «è stata già approvata dalla Giunta regionale e trasmessa al Governo nazionale».