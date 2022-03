Taranto, Nave carabiniere entra nel Mar Piccolo: pacifisti la prendono a sassate

TARANTO - Nave carabiniere presa a sassate mentre entra nel Mar Piccolo a Taranto. L'episodio si è verificato alle 14.45. Un gruppo di pseudo pacifisti si è messo a inveire contro la nave che stava operando per lavori di manutenzione in arsenale nel canale navigabile di Taranto. Come mostrano le immagini, i manifestanti hanno iniziato a urlare «assassini, assassini» e a lanciare pietre e oggetti contro il mezzo. Si pensa che l'episodio possa essersi verificato a causa di una psicosi legata allo scoppio della guerra in Ucraina. Nel capoluogo jonico, infatti, non era mai avvenuta una contestazione così dura contro la Marina Militare.