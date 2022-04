Il Lecce torna in campo domani col Frosinone, Baroni chiama il pubblico

LECCE - «E' stato un periodo ottimo che ci ha permesso di recuperare quasi tutti i giocatori, eccetto Gabriel, con cui è questione di giorni. La squadra sta bene, ha lavorato con intensità in questo periodo di stop ed è pronta a riprendere il cammino con spirito positivo». Marco Baroni trasmette ottimismo in casa Lecce, alla vigilia della sfida del 32° turno della serie B in programma domani. Il Lecce ritrova il campionato a due settimane dal pareggio di Parma. Partita nella casa «benedetta» per Baroni che, per il match di domani alle ore 14 con il Frosinone (settimo), conta sul «supporto del nostro pubblico. Tutti insieme per concretizzare una partita di spessore».

Il Lecce, sulla cui formazione da mandare in campo Baroni dice di avere ancora «molti dubbi visto l'ottimo lavoro della squadra ed il rientro ravvicinato di atleti dalle Nazionali», è attualmente in quarta posizione della serie B, a soli tre punti della vetta occupata dalla Cremonese. Il fazzoletto del vertice del campionato è ristretto. I lombardi infatti guidano la truppa delle formazioni cacciatrici della serie A con un solo punto di vantaggio. Seguono Pisa (-1), Monza (-2), Lecce (-3) e Brescia (-5). «Mancano sette partite, ne giochiamo quattro in casa. Dobbiamo sfruttarle tutte per centrare il nostro obiettivo» annuncia Baroni. Parole cariche di forza per la sua squadra, a 24 ore dal nuovo match al «Via del Mare».

COSI' IL 32° TURNO - Sabato 2 aprile: Alessandria-Spal, Ascoli-Pordenone, Cittadella-Ternana, Cosenza-Parma, Cremonese-Reggina, Lecce-Frosinone, Benevento-Pisa; domenica 3 aprile: Brescia-Vicenza, Como-Monza, Crotone-Perugia.

LA CLASSIFICA - Cremonese 59; Pisa 58; Monza 57; Lecce 56; Brescia 54; Benevento e Frosinone 51; Ascoli 49; Perugia 46; Cittadella 44; Reggina 43; Ternana e Como 41; Parma 39; Spal 32; Alessandria 25; Vicenza e Cosenza 24; Crotone 19; Pordenone 14.