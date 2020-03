Iorestoacasa, l'invito del capitano della Fidelis Andria

ANDRIA - Non c’è il campo in questo momento, ma in casa l’allenamento non manca. Il capitano della Fidelis Andria, Loris Palazzo bitontino doc, lancia l'invito a restare a casa, palleggiando con il suo piccolo erede all'interno della propria abitazione. Un messaggio per chi ancora, in barba alle restrizioni, continua ad uscire senza necessità.

Un video di pochi secondi, lanciato dalla pagina Facebook del club azzurro, è diventato subito virale, e condiviso non solo dai tifosi del sodalizio che milita in serie D. Tutto fermo in casa Fidelis, come tutte le altre realtà calcistiche italiane che hanno bloccato le attività per l'allarme Coronavirus.