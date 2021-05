Foggia, il matrimonio su due ruote: centauro sposa la sua «tirolesina»

Curioso matrimonio al Comune di Foggia: lo sposo, Cristian, è arrivato in motocicletta, con il classico abbigliamento da centauro, mentre la sposa, Miriam, ha preso parte alla cerimonia con un vestito tirolese, probabilmente per onorare le sue origini tedesche. I due neo-sposi andranno in viaggio di nozze in moto.

(video Maizzi)