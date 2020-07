«Se mi lasci non vale...», spot di Mingo contro l'abbandono dei cani

Mingo e il suo inseparabile «Spugna» ancora insieme contro l'abbandono dei cani. Come ogni anno, il popolare attore torna su un tema che sta a cuore a tantissima gente. In questo spot (scritto da Max Boccasile, Regia e D.O.P - Lino De Nicolo' & Lorenzo Gentile) Mingo veste i panni di chi si accinge a partire in vacanza, prepara la valigia ma... non abbandona il suo inseparabile amico a quattro zampe. Un video girato con sullo sfondo uno Julio Iglesias che canta appunto il celebre brano, ora utilizzato per evitare il puntuale e drammatico abbandono degli animali.