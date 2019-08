Diletta Leotta sfida Pio&Amedeo: «Venite a correre». La risposta è tutta da ridere

FOGGIA - Sfida social tra Diletta Leotta e il duo foggiano Pio e Amedeo: la conduttrice di DAZN replica così alle provocazioni su Instagram dei due irriverenti comici. Il risultato pubblicato in un video è esilarante. Il botta e risposta è iniziato quando la Leotta in gita in barca con delle amiche ha pubblicato sul suo profilo uno scatto da oltre 290mila like e circa 3mila commenti. Tra questi, anche quello di Pio e Amedeo. «Ma se ci accostiamo col pedalò – chiedono i due foggiani -, ci date un po’ retta o ve la tirate e manco la Nivea sopra la schiena vi fate spalmare?».

La risposta della Leotta non si fa attendere: la conduttrice pubblica un video mentre si allena e commenta così: «Ragazzi anziché venire col pedalò a spalmarci la crema – dicono in coro durante la seduta di running -, dovete venire di corsa ad allenarvi con noi. Vi aspettiamo: è una sfida».

Il video, scaricato da Pio e Amedo, viene rimontato e pubblicato da Foggia con un siparietto tutto da ridere sul finale: «Ragazze – urlano i due, già impegnati a correre -, stiamo arrivando. Mandateci la posizione: va bene una qualsiasi». Le immagini hanno fatto in poco tempo il giro del web.