Letti sporchi e 1,40€ per raccogliere un quintale di angurie: ecco la vita dei braccianti di Nardò

Venivano pagati 1,40 euro per raccogliere un quintale di angurie. Un imprenditore di 37 anni è stato arrestato questa mattina a Nardò per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I militari hanno trovato 5 braccianti tunisini, che inoltre vivevano in condizioni di forte degrado, all'interno di una struttura fatiscente situata nelle campagne salentine.