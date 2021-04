L’allarme della ristorazione collettiva: «Esclusi da tutto, servono misure», parla il vicepresidente Anir Ladisa

Sebastiano Ladisa, imprenditore e vicepresidente dell’Anir (Associazione nazionale imprese della ristorazione collettiva, aderente a Confindustria), cosa ha rappresentato per gli imprenditori la sfida dell’anno pandemico?

«Durante quest’anno il sistema Paese ha subito un tracollo colossale. Tutti i mondi, da quello politico a quello familiare, hanno dovuto riprogrammare le loro attività. E questo vale a maggior ragione per le imprese che avevano già elaborato i propri plan di programmazione finanziaria e di bilancio per i prossimi anni ma che hanno subito un ridimensionamento totale degli obiettivi prefissati».

Un ridimensionamento che potrebbe continuare. È d’accordo...

IL RESTO DELL'INTERVISTA SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION