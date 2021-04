La Bilancia e il Bilancio, il plauso dell'ordine degli avvocati e dei commercialisti

BARI - La neonata pagina di Diritto&Economia e la rubrica online La Bilancia e il Bilancio sono state accolte con entusiasmo dal Presidente dell'ordine degli avvocati di Bari Giovanni Stefanì e dal Presidente dell'ordine dei commercialisti Elbano De Nuccio, pronti in prima linea a dare il loro contributo professionale per far avvicinare sempre più i lettori e i cittadini a temi a volte ostici legati alla sfera giuridica ed economica del nostro Paese. Ecco i loro auguri di buon lavoro.