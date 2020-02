Ternana-Bari 2-2, il videocommento della partita

Pareggio amaro e inutile per il Bari a Terni nel turno infrasettimanale della 28ma giornata di C. Il 2-2 finale, che pure allunga la striscia positiva a 23 giornate, manda virtualmente in archivio la rincorsa al primato della classifica da parte dei biancorossi. Le distanze dalla Reggina, a cui riesce pure il colpaccio di vincere in trasferta il derby col Catanzaro, salgono a 10 punti: un distacco quasi incolmabile a dieci turni dalla fine. In quattro giorni, e cioè con i pareggi con Cavese e Ternana, si riduce sensibilmente anche il vantaggio dal Monopoli terzo, ora indietro di appena due lunghezze.

Il videocommento della partita.