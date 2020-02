Bari in trasferta a Terni per non perdere la speranza: ma niente tifosi

Dopo quattro pareggi consecutivi in trasferta, il Bari prova ad accelerare nell’appuntamento infrasettimanale di questa sera al Liberati di Terni (20.45, arbitra Santoro di Messina), match della 28ma giornata di C. Archiviato lo scialbo pareggio in casa della Cavese, la squadra di Vivarini continua l’estenuante inseguimento alla capolista Reggina tornata – tre giorni fa – a più otto sui galletti. Al termine della rifinitura di ieri nel ritiro romano, il tecnico di Ari ha diramato la lista dei 23 convocati.

Nello scacchiere contro gli umbri, non si escludono novità rispetto alla non convincente formazione di Castellammare di Stabia. In porta ci sarà ancora Frattali. In difesa dovrebbe rientrare Perrotta. Dietro anche Di Cesare, Ciofani e Costa. Ma scalpitano Berra e Corsinelli. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Bianco e Schiavone, mentre per il “terzo” è ballottaggio tra Hamlili, Folorunsho e Scavone. Solito attacco con Laribi dietro Simeri ed il capocannoniere del girone Antenucci (18 gol), quest’ultimo con un passato tra le Fere.

Nella Ternana di Fabio Gallo, recupera in extremis Bergamelli ma mancheranno gli ex biancorossi Marino Defendi (ha una lesione muscolare di secondo grado all’adduttore della coscia destra) ed il difensore Suagher (ha iniziato il percorso riabilitativo post-operatorio). Indisponibili anche Marcone, Nesta e Salzano. In dubbio Repossi.

Dopo gli incidenti di domenica scorsa tra tifosi baresi e leccesi, la gara di Terni è stata vietata a tutti i residenti nella regione Puglia.