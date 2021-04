Settimana Santa in Puglia e Basilicata: un viaggio tra fede e attualità nella nostra galleria virtuale

Bari - Le intense processioni di fede, vie crucis, sepolcri, veglie, cruciferi e Misteri: anche quest'anno l'emergenza sanitaria ci tiene lontani dai bellissimi, struggenti riti della Settimana santa. In molte delle nostre città, gli appuntamenti della Settimana sono tradizione, cultura e folklore. Per il secondo anno consecutivo, viceversa, vivremo la Pasqua in maniera più intima. Abbiamo tuttavia deciso di ritrovarci idealmente nelle chiese e per le strade di Puglia e Basilicata, di immergerci in quell'atmosfera attraverso le immagini e le scene che appartengono alla nostra memoria. In esclusiva abbiamo un video che mostra i Misteri di San Gregorio in allestimento in queste ore tra le navate della Basilica di San Nicola. La consueta processione tra i vicoli di Bari Vecchia ovviamente non potrà consumarsi, ecco perché le statue sono in esposizione. Il commento a questo secondo anno di pausa anche dai riti di fede è affidato alle testimonianze dei fedeli e degli operatori commerciali.

Così la Gazzetta del Mezzogiorno vi regala un biglietto per entrare in questa nostra galleria virtuale dove ammirare e vivere le emozioni della Settimana santa, attraverso un viaggio che tocca i nostri luoghi di fede.

La marcia funebre cantata a Conversano

Ecco il video dell'aprile 2019 a Bari: un amarcord collettivo che ci riporta indietro nel tempo

Il sabato Santo a Molfetta nel 2019: la processione vista con gli occhi di un confratello della morte

La benedizione dei cruciferi a Cellamare 2019