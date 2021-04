Bitritto, in assenza della processione i Misteri si pregano in condominio

BITRITTO - In assenza di processione a causa delle norme restrittive anti Covid, a Bitritto nel Barese, i fedeli hanno deciso di ospitare uno dei Misteri della via Crucis in casa, anzi nel condominio. L'iniziativa ingegnosa permette ai credenti del quartiere potranno pregare in tranquillità...come dire che qui la devozione è di "casa".