Lecce, bello stare sulla vetta: da qui la serie A è più vicina

LECCE - A quattro giornate dalla fine della stagione regolare, il Lecce riesce a sentire più da vicino il sapore della serie A. E' questo il frutto della 34ma giornata del campionato cadetto che ha visto la combinazione successo salentino sulla Spal (2-0)-sconfitta Cremonese a Frosinone (2-1) rafforzare le credenziali da promozione della formazione di Marco Baroni. «Ogni volta che ti vedo il mio cuore batte forte» gridano i tifosi del «Via del Mare» alla formazione giallorossa dopo la vittoria sui biancazzurri della Spal. Una gioia fatta di calore, attaccamento verso una compagine che ora si è ripresa la vetta del campionato a 65 punti, dopo averla detenuta precedentemente, con questo distacco sulle concorrenti: Monza e Cremonese a -2; Benevento e Pisa a -5. Di fatto la Cremonese è stata superata dal Lecce.

Il successo da capolista del Lecce però non fa perdere la testa al tecnico Marco Baroni, che dopo il 2-0 sulla Spal è serafico: «Resettiamo tutto, rimaniamo coi piedi a terra e concentriamoci sul prossimo match». L'allenatore fiorentino tiene calde le «batterie» del suo gruppo in vista della sfida di Lunedì Santo in casa della Reggina, quattordicesima a ventuno punti dal Lecce. Una nuova chance da sfruttare per avvicinare di più l'obiettivo della serie A. Ma senza dirlo a Baroni però.

I RISULTATI - La 34ma giornata della serie B: Como-Cittadella 1-2, Alessandria-Pordenone 2-0, Lecce-Spal 1-0, Frosinone-Cremonese 2-1, Benevento-Vicenza 1-0, Ascoli-Reggina 2-0, Cosenza-Monza 0-2, Crotone-Ternana 1-2, Perugia-Pisa 1-1, Brescia-Parma domani 11 aprile alle 20.30.

LA CLASSIFICA - Lecce 65; Monza, Cremonese 63; Benevento, Pisa 60; Brescia 58; Ascoli 55; Frosinone 54; Perugia 49; Cittadella 48; Ternana 47; Parma 45; Como, Reggina 44; Spal 34; Alessandria 29; Cosenza, Vicenza 25; Crotone 21; Pordenone 17. *Benevento, Brescia, Cosenza e Parma una partita in meno.

LA PROSSIMA - La 35ma giornata della serie B: 18 aprile, Spal-Crotone, Cremonese-Cosenza, Vicenza-Perugia, Pordenone-Benevento, Reggina-Lecce, Cittadella-Alessandria, Parma-Ascoli, Pisa-Como, Ternana-Frosinone, Monza-Brescia.