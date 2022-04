PICERNO - «Nel calcio tutto è possibile. Dunque, dopo aver conquistato la salvezza, anche se in ritardo visto il posticipo per neve col Campobasso, nelle ultime due partite proveremo a chiudere questa stagione con il salto nei playoff». Il tecnico dell'Az Picerno è raggiante, dopo il 3-0 inflitto quest'oggi alla Fidelis Andria. Il derby apulo-lucano è dunque nettamente a favore della formazione lucana, che punisce «rotondamente» una Fidelis sempre penultima del campionato. «Il valore di questa vittoria?». Alla domanda in conferenza stampa post partita l'ex centrocampista cerignolano di Bologna e Lazio, rispondendo guardando alla sua squadra: «Un gruppo eccezionale che si impegna in ogni circostanze, anche in quelle in cui certi maligni ci hanno attribuito il volere di perdere apposta. Tutti i ragazzi del gruppo, dal primo all'ultimo impiego di minutaggio del match».

Colucci cita due esempi per sottolineare «lo spirito di attaccamento della squadra: «Garcia che è voluto esserci a Palermo nonostante i postumi da infortunio e Vanacore, oggi in panchina con due allenamenti sulle gambe. Questa è una squadra che non molla mai, pronta a tutto». Il Picerno, a due giornate dalla fine, con una concorrente in meno (il Catania escluso dal campionato), si candida come una delle ultime cacciatrici dei playoff.