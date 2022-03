È febbre Bari, presi d'assalto i botteghini per il match che può decretare la promozione in B

BARI - E' febbre biancorossa. Il termometro... porta la lettera «B». Il match di domenica 27 alle 17.30 con la Fidelis Andria, valido per la giornata numero 34, può essere cruciale per il possibile salto dei biancorossi nella serie Cadetta. Se la formazione di Mignani, infatti, dovesse spuntarla nel derby e contestualmente il Catanzaro non dovesse imporsi sul campo della Juve Stabia, arriverebbe la promozione matematica. Ragion per cui lo stadio «San Nicola» torna a costituire l'attrazione del pubblico di fede biancorossa, tanto che da stamattina alle 10.30 la porta 1 delle biglietterie dell'impianto biancorosso sono state prese d'assalto dai tifosi. Code infatti ai botteghini, dove si potranno acquistare i tagliandi per i match sino a sabato alle 16.30 con turni giornalieri dalle 10.30.

Il pronostico dei più ottimisti aficionados del Bari parlano di quindicimila presenze allo stadio San Nicola domenica. Il club, intanto, ha lanciato una maglia speciale per il derby, bianca e rossa a strisce verticale, con la scritta «La Bari»: la divisa sarà in vendita da domani negli store ufficiali ed è caratterizzata da uno sfondo con un polpo in rilievo. Oltre ad un video-spot lanciato sulle pagina social del club da dove emerge il primo giorno-boom al botteghino.