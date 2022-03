Il tecnico Baroni: «Con questo Lecce sino all'ultimo pallone per vincere»

LECCE - «Il pensiero di Sticchi Damiani prima del match del Cosenza in cui ha definito il Lecce la vera sorpresa del campionato? Il presidente ha dato sostegno a tutte le componenti del gruppo, sottolineando il valore di un progetto che ha i suoi punti cardini nell'età giovane, come un patrimonio da custodire. Le sue parole mi fanno comprendere che non è facile fare calcio adesso, attualizzando nel concreto un ciclo, basta vedere l'esempio-Gasperini nell'Atalanta. Sul Lecce dico che questo gruppo ha bisogno di sostenitori piuttosto che di sostenitori, perché il mondo di questi giorni terribili ci insegna che è più facile essere distruttori. E dico che il nostro gioco è poggiato sulla qualità, difensiva e offensiva. Io non sono un tecnico a cui piace parlare molto, lascio i temi da sviluppare al campo, dove voglio evidenziare che abbiamo disputato 14 partite in 52 giorni, potendo contare su una decina di allenamenti. A fianco di questo agonismo serrato, mettici qualche infortunio, alla mia squadra dico grazie e sono sicuro che ci andremo a giocare le ultime partite che restano come se fossero l'ultima».

E' questo il sentimento (forte) del tecnico del Lecce Marco Baroni alla vigilia della sfida del «Tardini», dove domani (match alle 14), la seconda della serie B affronterà il Parma nel match valido per il 31° turno, l'ultimo prima della sosta del campionato che poi riprendere dopo due settimane. Il Lecce - con le condizioni del difensore Dermaku da verificare e col centrocampista Di Mariano che torna disponibile - gioca con l'obiettivo di riprendersi la vetta della classifica, attualmente occupata dalla Cremonese (domenica in casa della Spal, quindicesima) a +1. Arbitra Parma-Lecce il riminese Rapuano.

IN NAZIONALE - Notizie «nazionali» per il Lecce: il portiere Alessandro Plizzari è stato convocato dalla Nazionale Under 21 in occasione delle gare Montenegro-Italia (25 marzo 2022) e Italia-Bosnia Herzegovina (29 marzo 2022) valevoli per le Qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. Il centrocampista Thórir Jóhann Helgason è stato convocato dalla Nazionale Islandese in occasione delle gare amichevoli internazionali Finlandia-Islanda (26 marzo 2022) e Spagna-Islanda (29 marzo 2022).

(Fonte Video Us Lecce)