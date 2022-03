Baroni: «Da questo punto col Brescia salvo il piglio positivo del mio Lecce»

LECCE - «Alla fine di questo pareggio con il Brescia ho fatto i miei complimenti alla squadra, perché mi è piaciuta, ha avuto personalità, con un piglio propositivo. Peccato non aver vinto, perché certe occasioni non ci hanno onorato fino in fondo». Quando Marco Baroni commenta con la stampa l'1-1 della ventinovesima giornata con il Brescia, il suo Lecce era ancora primo in classifica. Questo pomeriggio, poi, la leadership dei giallorossi è stata ribaltata dalla tripletta inflitta dal Pisa in casa sulla Cremonese. Ed a nove giornate dal termine della regular season, sul vertice del campionato cadetto, si agitano gli equilibri, come spiega il «fazzolettino» di cinque punti nei primi cinque club: Pisa 55, Lecce 54, Cremonese 53, Brescia 52, Monza 51. Quella fiducia espressa da Baroni nei confronti della squadra, col primo posto virtuale in tasca prima di smarrirlo per mano del Pisa, costituisce, a conti fatti, una dose da iniettare nel suo gruppo in vista del prossimo incontro a Cosenza tra quarantotto ore. In vista di questo match, domani alle 10.30, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani terrà un conferenza stampa, in cui farà il punto sul campionato.

Questi i risultati dell'intera ventinovesima giornata in B: Parma-Cittadella 1-1, Lecce-Brescia 1-1, Reggina-Perugia 0-1, Ternana-Cosenza 2-0, Benevento-Crotone 3-1, Frosinone-Alessandria 3-0, Monza-Vicenza 4-0, Pordenone-Como 1-1, Spal-Ascoli 1-2, Pisa-Cremonese 3-0. A metà settimana, si torna in campo per la 30ma giornata infrasettimanale, con questa agenda. Martedì 15 marzo: Como-Ternana, Crotone-Frosinone, Cittadella-Reggina, Brescia-Benevento, Vicenza-Parma, Cosenza-Lecce (ore 18.30), Alessandria-Monza; mercoledì 16 marzo: Cremonese-Pordenone, Perugia-Spal, Ascoli-Pisa.