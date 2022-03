Bari, Maita all'assalto dell'ex Catanzaro: «Il noi prevale sull'io nella nostra squadra»

BARI - «Vogliamo trasmettere entusiasmo; il Noi è sempre più importante dell'Io». E' questo il Maita-pensiero di casa a Bari Calcio. Per uno dei perni del centrocampo di mister Mignani, cuore e polmoni della mediana biancorossa, la partitissima di C di domenica prossima in casa del Catanzaro, è diversa dalle altre. Mattia Maita, ventotto anni, dal 2015 al 2020 è stata una pedina importante della squadra calabrese, con cui dieci stagioni fa aveva esordito in C. Domenica prossima, al «Nicola Ceravolo», dove la serie B manca da sedici anni post fallimento, per Maita ed il Bari si tratta di un nuovo obiettivo da centrale, utile a cementare la leadership in classifica, dove gli uomini di Mignani tengono un vantaggio di sette punti proprio sul Catanzaro, avvelenato dal ko sul campo del Monopoli.

(Video della conferenza stampa di Maita della Ssc Bari Calcio)