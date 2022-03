Il Monopoli esulta col 2-1 sul Catanzaro: è record stagionale per il gol più veloce

MONOPOLI - Dentro il successo per 2-1 del Monopoli, inflitto al forte Catanzaro, nel 30° turno della C di calcio, che ha dato una mano alla capolista Bari (ora a +7 sull'inseguitrice calabrese), c'è un record stagionale, ovvero quello del gol segnato più velocemente. Il contropiede filante di Borrelli scocca in gol, infatti, dopo appena 22 secondi. Una rete che fa esultare l'allenatore Alberto Colombo che dichiara a fine match: «Siamo felici perché abbiamo fermato una grande squadra come il Catanzaro. E questo successo dimostra che nella vita, come nel calcio, gli esami non finiscono mai. Alla mia squadra va riconosciuto l'egregio lavoro fatto». Il Monopoli è ora in quinta posizione in serie C, a 13 punti dalla vetta.

(Fonte video Ss Monopoli 1966)