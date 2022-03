Calcio, il Taranto è chiamato alla svolta dopo la crisi

TARANTO - Serve la scossa. Serve una vittoria per uscire dalla crisi in cui è piombata la squadra, ancora a secco di successi nel 2022. Serve un risultato positivo dopo il ko di Andria. Per il Taranto, domani il calendario prevede un altro derby, che di fatto mette in palio punti playoff. Allo Jacovone arriva il Foggia di Zeman ed è vietato sbagliare.

Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei giocatori convocati per la partita in programma domani alle ore 17.30: Chiorra ’01; Antonino; Loliva ’00. Zullo; Benassai; De Maria ’99;Versienti; Riccardi;Tomassini ’02;Ferrara’99 Turi; Granata ’00. Mastromonaco’00; Marsili;Di Gennaro; Civilleri; Cannavaro’02; Labriola’01 Saraniti; Giovinco;Pacilli;