Nonna Maria festeggia 106 anni: è la più longeva della provincia di Brindisi

BRINDISI - Buon compleanno a nonna Maria Turrisi che oggi ha spento le sue 106 candeline. È la donna più longeva della provincia di Brindisi: l'ultracentenaria è stata festeggiata dal sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini con la torta, i fiori e una pergamena offerti dall'Amministrazione comunale.

Nata il 16 gennaio 1915, da sempre cittadina di San Michele Salentino, si è presa cura della sua famiglia e dei suoi sei figli, nonostante il duro lavoro nei campi la tenesse per molte ore lontana da casa. Una donna che ha attraversato la storia del ventesimo secolo, vedendo passare davanti ai suoi occhi praticamente tutto il ‘900, i suoi sconvolgimenti militari e tutti i mutamenti della nostra società.È stata capace di vivere con forza affrontando anni difficili, i sacrifici e le sofferenze che, soprattutto, gli anni della guerra hanno comportato, regalando felicità infinita come moglie, madre, nonna e trasmettendo quei valori che oggi sembrano avere il sapore di qualcosa di poco moderno agli occhi della nostra società ma che racchiudono il vero senso della vita.

“Anche quest’anno ho voluto portare i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’Amministrazione comunale di San Michele e di tutto il paese, alla dolcissima ultra centenaria della nostra comunità, prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire, – ha dichiarato il primo cittadino, Allegrini - non c’è dubbio che ‘auguri per i 106 anni’ sia una delle frasi più belle che si possa dire in assoluto. E’ un vero e proprio traguardo della vita, è una vincita contro il tempo dove a vincere, come sempre, è l’amore. Purtroppo per colpa di questo maledetto virus, assessori e consiglieri non hanno potuto condividere questa festa ma il loro cuore e il loro affetto sono accanto a nonna Maria. Festeggiare il suo compleanno dà speranza e soprattutto dà tanta forza per reagire a questo periodo difficile per tutti, la stessa forza che ha messo lei per superare i tanti eventi tragici che hanno attraversato la storia del nostro Paese, per superare tutte le fatiche che la vita ha posto sul suo cammino. Maria è un esempio per tutti noi e i suoi 106 anni sono per la nostra comunità motivo di compiacimento”.