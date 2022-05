L'attore hollywoodiano Stanley Tucci ad Andria per un documentario gastronomico

ANDRIA - "Greens in Puglia" così ha intitolato il suo post su Instagram, l'attore hollywoodiano Stanley Tucci che ieri è stato in Puglia e precisamente ad Andria. La sua presenza nella sesta provincia non è casuale, perché l'attore sta girando l'Italia per registrare le puntate di un documentario gastronomico "Stanley Tucci: Searching for Italy", che andrà in onda in America sulle frequenze della Cnn. Tucci dopo aver fatto visita al maniero federiciano si è fermato in località Montegrosso, al ristorante "Antichi sapori" dove ha potuto assaporare le prelibatezze delle verdure della terra murgiana di Andria, ecco spiegato il titolo "Greens Puglia" (ovvero verdi in Puglia). Il video che ritrae l'attore è stato anche pubblicato sui suoi profili social. Sullo sfondo c'è la chiesa di borgo Montegrosso, mentre Tucci mostra fave, piselli, cipolle, carciofi e varie tipologie di cicorie che definisce "bellissime".

Il 62enne Stanley Tucci è un famoso attore e regista di chiare origini italiane, visto che i suoi nonni sono calabresi. Ha vinto 2 Golden Globe e ha ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista. Tra le sue più importanti interpretazioni si ricordano quelle in film di successo planetario come "Era mio padre", "The Terminal" ed ancora "Il diavolo veste Prada".