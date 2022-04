Il Principe Alberto di Monaco suggella il legame con Canosa di Puglia

BAT - È giunto a Canosa di Puglia, stamattina, il principe Alberto II di Monaco, nella sua seconda giornata in Puglia. Il reale, come da programma, appena arrivato ha scoperto una targa all’ingresso della città, per testimoniare l'adesione del Comune di Canosa di Puglia all’associazione «Siti Storici dei Grimaldi di Monaco», per poi dirigersi, accompagnato dal sindaco Roberto Morra, a palazzo di città per il saluto delle autorità locali. Il programma della visita per il principe e la sua delegazione prevede la deposizione, in villa comunale, di una corona di alloro al monumento dei caduti. La tappa nella città di Canosa di Puglia si concluderà con la visita del monarca monegasco all’Istituto agrario di viale I Maggio. Per consentire a tutti di seguire l’evento, l’amministrazione comunale ha installato un maxi schermo in piazza Vittorio Veneto, sul quale scorrono in diretta le immagini della visita del principe di Monaco. Dopo Canosa, Alberto II di Monaco visiterà Castel del Monte, accompagnato dal sindaco di Andria, Giovanna Bruno.

«Oggi è stato come tornare a casa»

«Oggi è stato come tornare a casa». Lo ha detto il principe Alberto II di Monaco nell’aula consiliare del Comune di Canosa di Puglia (BAT), in occasione della sua visita in Puglia. Il reale monegasco, infatti, era stato a Canosa 25 anni fa, il 16 giugno 1997, e in quella occasione ricevette la cittadinanza onoraria. Ha ricordato di avere visitato il castello, la cattedrale e il mausoleo di Boemondo. Il principe ha ricevuto una relazione di una artista locale e nell’aula consiliare è stata scoperta una targa in ricordo della sua visita odierna. Durante la passeggiata lungo corso san Sabino, per raggiungere in villa comunale il monumento ai caduti, ha salutato la folla con tanti bambini che lo aspettavano.

L'incontro con Trani

Ieri sera il monarca monegasco aveva iniziato la sua visita nella Bat. Dopo Terlizzi, infatti, il principe in serata è giunto a Trani presso la struttura ricettiva «Ognissanti». Ad accoglierlo tanti curiosi che sono stati salutati dal reale appena sceso dalla vettura. Ad attenderlo in piazza Duomo c’era il sindaco, Amedeo Bottaro, con il presidente del consiglio comunale, Giacomo Marinaro. Poi la visita alla cattedrale e al Castello. Cena rigorosa nel ristorante stellato «Quintessenza» e pernottamento sempre a Trani. Oggi, il principe Alberto, dopo le tappe di Canosa di Puglia e Spinazzola, in serata si sposterà a Matera.

Domani mattina visita privata ad Alberobello.