Andria, carabinieri perquisiscono cantina e trovano 177 kg di hashish: arrestato un uomo

I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo di Andria (Bt), già noto alle forze dell'ordine, e hanno trovato in una cantina 165 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 177 kg. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato condotto nel carcere di Trani.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, il cui valore complessivo sul mercato può fruttare circa 500mila euro, nonché l’individuazione delle piazze di spaccio a cui la sostanza stupefacente era destinata.