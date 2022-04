Gran finale al Bif&st di Bari: premiati Miriam Leone e Tornatore

BARI - Volge al termine questa edizione dei Bif&st di Bari. Premiati nella serata conclusiva Miriam Leone e Giuseppe Tornatore. La giornata finale del festival del cinema barese ha consacrato all’affetto del pubblico barese l'attrice siciliana che prima della proiezione di Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels, ha ricevuto il premio come migliore attrice dalle mani del sindaco Decaro, e ieri mattina è stata protagonista di un partecipatissimo incontro nel Teatro Margherita. Non ce l’ha fatta invece a essere a Bari il regista Giuseppe Tornatore, che però si è collegato con gli spettatori del Petruzzelli sia in mattinata, dopo la visione del suo Ennio, che durante la premiazione serale, attraverso la piattaforma Zoom. Il premio quale miglior regista, consegnato da Emiliano, è stato ritirato in sua vece dal produttore di Lucky Red, Andrea Occhipinti. È riuscito a essere presente anche il sindaco di Bari Antonio Decaro, finalmente guarito dal Covid.