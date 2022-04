Bif&st a Bari, Giuseppe Tornatore racconta Ennio Morricone

BARI - Ospite in collegamento al Bif&st di Bari il regista Giuseppe Tornatore che riceverà stasera, nella serata conclusiva del festival il Premio Mario Monicelli per il miglior regista. Purtroppo Tornatore non sarà in presenza, per un un improvviso impedimento a raggiungere il capoluogo pugliese. Il famoso regista siciliano è intervenuto questa mattina nel Teatro Petruzzelli, al termine della proiezione del suo film “Ennio”, dedicato ad Ennio Morricone.

Il documentario racconta, attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Ecco alcuni retroscena raccontati direttamente dal regista.