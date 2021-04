«Tratto da una storia vera», la vita e gli incontri di Joe Barbieri nel suo disco più autobiografico

È uscito il 16 aprile in tutta Europa e uscirà il 22 dello stesso mese in Giappone «Tratto da una storia vera», nuovo album di Joe Barbieri, fuori per Microcosmo Dischi/Warner Music Italy. Un disco autobiografico in cui il cantautore napoletano mette pezzi del suo vissuto, venuti fuori anche grazie all'incontro con tanti amici artisti: «Sono devoto alla ricerca della verità - ha raccontato in un incontro online con la stampa - in quasi trent’anni di strada per scrivere la mia musica ho attinto principalmente dalle mie esperienze personali, o dalle storie che ho incontrato, e sento il bisogno di continuare a farlo. Sto ancora cercando di capire da dove viene questo disco, è un album totale, in cui c'è il presente, il passato, il trapassato, il futuro, ci sono gli artisti che ho incontrato e che mi hanno regalato un'eredità».

Un periodo di stop forzato, data anche l'emergenza sanitaria, e che ha consentito a Barbieri di 'studiare', 'ricercare', soffermarsi. Undici tracce in cui ha curato in prima persona la "spina dorsale" sinfonica, così come la produzione, e che è arricchito dalla presenza di quei tanti amici artisti, da Carmen Consoli a Sergio Cammariere, da Tosca a Jaques Morelenbaum, da Fabrizio Bosso a Mauro Ottolini, Alberto Marsico e tanti altri. Uno dei brani che gli sta maggiormente a cuore è la strumentale 'Mentre ridi': «È un ponte verso quello che sto facendo e che mi piacerebbe fare in futuro, centellinare le parole, sceglierle, occuparmi di colonne sonore per il cinema, questo tipo di cose». E tra le tante collaborazioni spicca quella con Tosca, collega e amica di Barbieri: «Entrambi condividiamo il gusto per la scoperta, la ricerca. Da lei imparo non solo il rigore per questo mestiere, ma l'empatia verso le persone. È generosa, il suo modo di lavorare lo tengo sempre d'occhio, è pieno di spunti ed elementi che vorrei saper fare miei».

La Tracklist:

La Giusta Distanza (con Fabrizio Bosso);

Promemoria (con Mauro Ottolini);

Previsioni Del Tempo;

Niente Di Grave (con Jaques Morelenbaum);

Lazzari Felici;

Vedi Napoli E Poi Canta (con Alberto Marsico);

In Buone Mani (con Carmen Consoli);

Alla Fine;

Tu, Io E Domani (con Fabrizio Bosso, Luca Bulgarelli, Sergio Cammariere, Tosca);

Manifesto (con Quartetto Davabugi);

Mentre Ridi

(foto Angelo Orefice)