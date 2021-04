Una vetrina internazionale per i Tarantolati di Tricarico, in una compilation con U2 e Joe Cocker

Leggere il proprio nome sulla tracklist di un disco insieme a quello di U2, Joe Cocker, Sting e altri miti della musica mondiale: non è un sogno, ma è ciò che è successo alla band lucana dei Tarantolati di Tricarico, il cui brano Ravatan è stato inserito nella prestigiosa compilation Around Midnight Hit & Run. L’album si può ascoltare su Mixcloud e su tutte le piattaforme digitali (il link è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook ufficiale della band), e la canzone scelta è veramente speciale: tratta dal disco Abballamm del 2008, ospita la straordinaria voce di Laura Valente, moglie del compianto Mango.

Un traguardo davvero importante per il gruppo, che in ormai 45 anni di attività si è ritagliato uno spazio sempre più consistente nel panorama della world music. Il nome dei Tarantolati, quindi, è insieme alla Milonga Sentimental di Delfina Cheb e Lautaro Greco, al Tangos del Chavico di Estrella Morente, accanto a quella Englishman African in New York frutto della collaborazione fra Sting e Shirazee, giovane artista del Benin, fino ad Until the end of the world, traccia numero 4 dell’album Achtung Baby degli U2 (lo stesso di One). Un pezzo di Basilicata nel mondo, una piccola rivincita dopo il necessario rinvio delle celebrazioni per l’anniversario dei Tarantolati a causa dell’emergenza sanitaria. Undici musicisti (Franco Ferri, Rocco Paradiso, Marcello Semisa, Pino Molinari, Giorgio Pavan, Gianluca Sanza, Enzo Granella, Pierluigi delle Noci, Viviana Fatigante, Luca Fabrizio, Erminio Truncellito) che hanno alle spalle tour in giro per il Pianeta, dall’Europa all’America, e che non vedono l’ora di festeggiare con un grande evento che coinvolgerà tanti artisti amici della band e culminerà con la pubblicazione di un vinile a tiratura limitata con brani inediti.

Uno stop, quindi, solo momentaneo e «fisico» (virtualmente la band è molto attiva anche sulle pagine social): nel 2019, in estate, sono stati protagonisti del «Jova Beach Party», l’evento itinerante di Jovanotti che ha fatto ballare tante spiagge d’Italia, e hanno preso parte a più tappe, da Policoro (Mt) a Praia a Mare (Cs), accompagnando lo stesso artista nel suo tour mondiale, in Brasile e in Uruguay, interrotto dal Covid, lo stesso tour che ha portato Cherubini a realizzare il documentario Non voglio cambiare pianeta, disponibile su RaiPlay. Un pianeta che aspetta ancora il sound coinvolgente dei Tarantolati, che continuano a essere ambasciatori della cultura musicale lucana in tutto il mondo.