«Loft 54»: il tarantino Gregucci saluta il 2020 con una ballata sulla «mancanza»

È uscito il 31 dicembre è uscito su tutte le piattaforme online "Loft 54", il nuovo videoclip del cantautore tarantino Gregucci, terzo singolo del disco dal titolo “Andare a piedi in Cina”. La canzone è una ballata sentimentale scritta a Milano durante la vigilia di Natale e ha come tema la mancanza, ma con un taglio diverso dal classico ripensamento.

«È stato un anno di mancanze per tutti! - racconta - Chi si è visto mancare il lavoro, chi le passioni, chi l'aula di scuola, chi le amicizie, chi i bar, chi la musica, chi gli amori e a chi è venuto a mancare per sempre un proprio caro. Abbiamo deciso di farlo conoscere al pubblico il 31 dicembre, giorno coda di un anno indimenticabile, con l'augurio che in questo 2021 possiamo riprenderci tutto quello a cui abbiamo rinunciato».

Il videoclip, diretto dal regista anche lui tarantino, Giuseppe Calamunci Manitta, allarga il riflettore sul verbo “mancare”, sul senso di vuoto, in una inconsueta Milano deserta vista con l'occhio di un tram, un palcoscenico urbano silenzioso dove le vite, tutte, non possono più esibirsi, tra cui quelle degli operatori dello spettacolo, una delle categorie più martoriate rese fantoccio senza carne, vagoni fermi, in questa cicatrice storica targata 2020 dove la ricerca di bellezza sopravvive attraverso piccoli gesti nella quotidianità delle mura domestiche.

Gregucci, musicista tarantino, collabora a vari progetti musicali esibendosi in giro per l'Italia contando decide di date. Nel 2017 si trasferisce a Milano periodo nel quale scrive "Andare a piedi in Cina" disco sostenuto da una campagna di crowdfunding e finanziato da Poste Italiane. Contemporaneamente mette su una serie di racconti, poesie, suggestioni racchiusi e pubblicati in un libro dal titolo "Raccolti". Il 2 settembre ha presentato "Andare a piedi in Cina", data 0 risultata sold out, e in questo momento sta organizzando un tour live in tutta la penisola.