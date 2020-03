«Io e te», l'amore a distanza cantato dalla pugliese Merifiore

«Io e te» è il nuovo singolo della cantautrice di origini pugliesi Merifiore, una versione intima piano e voce condivisa in questi giorni così difficili per trasmettere solidarietà e amore a tutti. È questo il tema della canzone d’amore: la distanza forzata tra due persone, la speranza di far arrivare un abbraccio da lontano, perché “l’unico nodo che non voglio sciogliere siamo Io e Te”. Nel video suona uno Steinway mezza coda del 1904 appartenuto prima a Gino Paoli e successivamente a Toto Cutugno.

«Un po’ di tempo fa ho scritto questa canzone sull’amore a distanza - scrive sui suoi profili social - L’ho registrata una sera al Bach Studio di Milano, in una versione piano e voce molto intima... Ho deciso di condividerla con Voi in questo momento perché credo che oggi più che mai sia necessario sentirsi vicini. Nonostante stiamo affrontando la primavera più insolita della nostra vita, non dobbiamo rinunciare a mostrare la parte più bella e vera di Noi! Dedicatela a chi è lontano e fategli sentire il vostro abbraccio».

Merifiore, cantautrice di origini pugliesi, vincitrice nazionale dell’Arezzo Wave 2014, inizia a comporre la sua musica nel 2013 e in poco tempo si fa strada sui grandi palcoscenici italiani ed internazionali, dal CMJ Music Marathon di New York al Sziget Festival di Budapest, dal Milano Film Festival al Parco Gondar Gallipoli, fino al Primo Maggio Taranto, di fronte a un pubblico di 100.000 persone. Consolida così la sua esperienza dal vivo anche grazie a numerose aperture: Thegiornalisti, Giuliano Palma, Calibro 35, Dente, Willy Peyote, Cat Power. Nel 2016 si fa notare con il suo primo singolo “Tell Me” pubblicato da Sugar Music e scelto da SKY Uno come sigla del programma TV #SocialFace. Nel 2019 pubblica “Non Hai Mai Visto Un Porno” per iO Musica (EGO Italy), prodotto dal collettivo siciliano ETNA, esibendosi sui palchi di numerosi festival italiani (Pinewood Festival, Spaghetti Unplugged Roma, Wood Sound Festival, Bum Bum Festival, Let’s Festival, Milano Music Week). Il 2020 si apre per Merifiore, con la pubblicazione di “Senza più chiedere” disponibile su tutte le piattaforme digitali ed a seguire “Io e Te” pubblicato sul suo canale ufficiale Youtube.