Diodato torna in Puglia per 3 instore: ecco quando incontrarlo

È uscito oggi, venerdì 14 febbraio, il nuovo album di Diodato, "Che vita meravigliosa", che dà il nome al fortunato singolo colonna sonora del film "La dea fortuna" di Ferzan Ozpetek, e in cui è contenuta anche "Fai rumore", canzone vincitrice del 70esimo Festival di Sanremo. Il cantante ha pubblicato questo disco a tre anni di distanza dal precedente, "Cosa siamo diventati", e si sta preparando per i due speciali concerti live, il 22 aprile all'Alcatraz di Milano e il 29 aprile all'Atlantico di Roma. Ma prima dei concerti, è tempo di instore tour, con cui Diodato girerà tutto il Paese per incontrare i fan che l'hanno sostenuto, soprattutto nel percorso sanremese. E ovviamente non potevano mancare le tappe pugliesi, ben tre: il 22 febbraio, infatti, il cantante sarà a Bari, al Feltrinelli Village, CC Mongolfiera S.Caterina; sempre il 22 sarà a Brindisi, al Feltrinelli Point di Corso Umberto I, mentre il 23 febbraio lo attende la sua Taranto, al Mondadori Bookstore CC Porte dello Jonio. Tre appuntamenti imperdibili per incontrarlo e per.. "fare rumore" insieme a lui.