«Chi manda le onde», il nuovo singolo del tarantino Emanuele Barbati in featuring con i Kaufman

È uscito il nuovo singolo del cantautore tarantino Emanuele Barbati, che dopo il fortunato featuring con i Boomdabash, ha pubblicato 'Chi manda le onde', in featuring con i Kaufman (Inri-Metatron), per l'etichetta luovo e edito da iCompany. Il brano, prodotto insieme a Luca Serpenti, con chiare sonorità elettro-pop, è già disponibile su tutti gli store di download e streaming, distribuito da Artist First.

La canzone nasce dopo la lettura del best seller e vincitore del premio Strega “Chi manda le onde” di Fabio Genovesi, e racconta l’inquietudine di una ragazza legata ad un ricordo di qualcosa o di qualcuno che ritorna sempre ed improvvisamente nella sua mente, inondandole gli occhi di lacrime e non lasciandola mai sola. Il featuring dei Kaufman, prodotti artisticamente dallo stesso Luca Serpenti, nasce a Milano durante la registrazione del brano, lo stile cantautorale ma fortemente influenzato dalle sonorità elettroniche infatti ha avvicinato Barbati e i Kaufman sfociando naturalmente nella registrazione di questo brano.

Il videoclip è girato a Roma centro, narra l’inquietudine della protagonista che si mostra felice e spensierata nelle sue riprese selfie col cellulare, mentre la sua solitudine è raccontata dal punto di vista di chi la guarda nella vita reale.

Emanuele Barbati, attivo dal 2013, è al suo terzo singolo edito per luovo/icompany, e si appresta all’uscita del nuovo disco. Ha tradotto in dialetto salentino “Il piccolo principe” per l’editrice tedesca Edition Tintenfass- distr. Feltrinelli).

I Kaufman sono una band indie-pop milanese, prodotta da Inri-Metraton, noti per il loro singolo “L’età difficile”, passato in alta rotazione su radio Deejay. Sono al loro secondo feat. dopo quello con Galeffi. Lorenzo, il frontman, è autore Bmg ed ha appena scritto alcuni dei brani del nuovo disco di Marianne Mirage.