Castellana Grotte: male ma non malissimo la «prima» dei playoff dell'A2. Al PalaBrusi di Rubiera finisce 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 29-31, 15-10) per la squadra di casa della Conad Reggio Emilia. E' il primo verdettio per i gialloblù pugliesi nell'atto-1 dei quarti di finale dei playoff di A2 di volley. Il punto lo mette la compagine emiliana, ma la formazione allenata da Giuseppe Barbone si conferma viva e ancora in crescita rispetto alle ultime uscite (che pure erano state vittoriose).

Una Bcc senza rimpianti e con il gas aperto fino alla fine è quella che aveva chiesto ai suoi, alla vigilia, coach Barbone. Così è stato, in effetti, per gran parte della gara, al cospetto di un Reggio Emilia dagli alti valori tecnici. Castellana grintoso e mai arrendevole, mancato però proprio in due di quei fattori che l’hanno sempre contraddistinta in questa stagione, ovvero nella battuta (con ben 27 errori dai nove metri) e parzialmente nel muro (otto punti nel fondamentale, ma comunque sotto media rispetto al solito).

Tra le fila della Bcc chiudono in quattro in doppia cifra, tra questi Theo Lopes top scorer del match con 28 punti e il 53% in attacco (al pari di Held, 23 punti, miglior realizzatore per Reggio). Tra i migliori in campo Filippo Santambrogio, con 3 punti (1 ace e 2 muri) e un ottimo impatto da metà gara in poi.

Domenica 24 aprile 2022 alle ore 18 al Pala Grotte di Castellana si giocherà gara 2. Servirà un successo alla Bcc per allungare la serie fino alla bella eventualmente in programma giovedì 28 di nuovo a Reggio.